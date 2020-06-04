بريطانيا تدرس «الجسور الجوية» وسط معارضة الحجر الصحي

المصدر: لندن - د.ب.أ

من المتوقع أن يضغط نواب البرلمان البريطانيون من أجل «الجسور الجوية»، التي ستعفي المسافرين من بعض البلدان من الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً عند الوصول إلى البلاد. وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، التي من المقرر أن تكشف عن الخطط، إن ترتيبات الحجر الصحي، اعتباراً من 8 يونيو، تعتمد على «أساس علمي، ودعم من الجمهور، وهي ضرورية لحماية الصحة العامة».

وكتبت باتل، ووزير النقل غرانت شابس، في صحيفة ديلي تليغراف: «العزل الذاتي للوافدين يهدف لمنع دخول حالات (إصابة) جديدة من الخارج، ومنع موجة ثانية من (الوباء)».

وقالا إن الحكومة «تعمل مع قطاع النقل، لمعرفة كيف يمكننا إدخال اتفاقيات مع دول أخرى، عندما يكون ذلك آمناً للقيام بذلك، حتى نتمكن من السفر إلى الخارج، ويمكن للسائحين القدوم إلى هنا».

وقال وزير الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن بلاده تناقش ترتيبات «جسر جوي» محتمل، للسفر دون الحاجة للحجر الصحي للسائحين البريطانيين.

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