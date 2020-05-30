تعليق دخول باحثين وطلبة صينيين إلى الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن البيت الأبيض، الليلة، عن تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد فيه أنه يعمل على تعليق دخول صينيين يشكلون خطراً على الأمن إلى الولايات المتحدة.

ولم يحدد الرئيس ترمب من هم الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن الأميركي، لكنه صرح قبل يومين عن نيته تعليق تأشيرات دراسة لطلبة صينيين دون أن يعطي أي تفاصيل عن السبب.

ترمب قال خلال مؤتمره الصحافي، الليلة، إنه وجه بحماية المستثمرين والشركات الأميركية من انتهاكات الصين، وعاد للتأكيد مجدداً على أن الصين أخفت "فيروس ووهان"، والكثير من الحقائق حوله، ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالمياً.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، أنباءً تفيد بأن إدارة ترمب تخطط لطرد ما بين ثلاثة وخمسة آلاف طالب وباحث صيني، فيما يبلغ عدد الصينيين من حملة تأشيرات الدراسة في أميركا حوالى 360 ألف شخص.

وقد قدم السناتوران الجمهوريان، توم كوتون ومارشا بلاكبيرن، أمس، مشروع قانون للكونغرس يقضي بتعليق جميع التأشيرات للمواطنين الصينيين المقبولين لدراسة العلوم والرياضيات في جامعات ومعاهد الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news