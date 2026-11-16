«سي إي-25 أيه».. الطائرة الكهربائية الصينية تحلق للمرة الأولى بطيار على متنها

أكملت الطائرة التجارية الكهربائية الصينية "سي إي-25 أيه" التي تزن 10 أطنان، أول رحلة لها بقيادة طيار وفقا لما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عن شركة الطائرات التجارية الصينية.

وحملت الطائرة طيارين ومهندس اختبار طيران خلال الرحلة في مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ في شرقي الصين، حيث حلّقت الطائرة بشكل طبيعي وكانت جميع مؤشرات الأداء مطابقة للتوقعات، بحسب الشركة.

وتعد الطائرة "سي إي-25 أيه" أول طائرة تجارية كهربائية لشركة الطائرات التجارية الصينية، وقد صُمّمت بشكل أساسي للرحلات التجارية بين المدن، حيث يمكنها حمل 19 راكبا وبوزن أقصى للإقلاع يبلغ 10 أطنان، فيما تصل سرعتها أثناء التحليق إلى 300 كيلومتر في الساعة، وارتفاع تحليق عند 2400 متر، ومدى طيران يصل إلى 400 كيلومتر.

وتم تطوير الطائرة "سي إي-25 أيه" التي أكملت أول رحلة ذاتية القيادة بدون طيار في فبراير الماضي .. بشكل مشترك من قبل شركة الطائرات التجارية الصينية، وشركة "كاتل" الصينية لصناعة البطاريات، وجامعة جياو تونغ في شانغهاي وشركاء آخرين.