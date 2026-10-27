مبابي يعتذر للشعب الصيني بعد اتهامه بالإساءة إلى "المشاعر الوطنية"

قدّم النجم الفرنسي كيليان مبابي اعتذاره للشعب الصيني، معربا عن "أسفه الصادق"، بعدما واجه موجة من الانتقادات في الصين وإلغاء عقود إعلانية، على خلفية انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت بدا فيه وكأنه يمزح بشأن الزعيم الصيني التاريخي السابق ماو تسي تونغ.

وقال قائد المنتخب الفرنسي، في بيان صدر الثلاثاء باللغات الفرنسية والإنجليزية والصينية (الماندرين): "أتقدّم باعتذاري إلى كل من تسبّبت كلماتي في الإساءة إليهم. لم يكن ذلك قصدي على الإطلاق. أكنّ احتراما عميقا للشعب الصيني وتاريخه، وأعرب عن أسفي الصادق".

وأضاف: " كان تعليقي غير موفق، فلم تكن هذه نيتي إطلاقًا، وأدرك الآن أنه آذى مشاعر الكثير من الناس في الصين وفي الجاليات الصينية حول العالم".

وأدّت الواقعة إلى تداعيات واسعة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال إحاطة صحافية دورية "اطلعنا على التقارير ذات الصلة. إن الأقوال والأفعال التي تسيء إلى مشاعر الشعب الصيني ستواجه بطبيعة الحال رفضا بالإجماع من جميع فئات المجتمع الصيني".

وأفادت صحيفة "ذي بايبر" الحكومية بأن التلفزيون الرسمي علّق بث مباريات الدوري الإسباني.

وسرعان ما أعربت رابطة الدوري الإسباني عن أسفها للتصريحات. قالت في بيان "تشعر لا ليغا بأسف عميق إزاء الإساءة التي تسببت بها التعليقات الأخيرة لكيليان مبابي لدى المشجعين الصينيين. وقد أُدلي بهذه التعليقات بصفته الشخصية ولا تمثل لا ليغا. وفي حدود مسؤوليتنا المؤسسية، نتقدم باعتذارنا باسم لا ليغا وجميع أنديتها".

وأعلنت ثلاث شركات كانت تستخدم اسم وصورة اللاعب، هي العملاقان "دونغبنغ" للمشروبات و"منغنيو" لمنتجات الألبان، إضافة إلى شركة صناعة الأجبان "ميلكغراوند"، الثلاثاء إنهاء تعاونها بأثر فوري مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الذي كان يتمتع حتى هذه الحادثة بشعبية واسعة بين الجماهير الصينية مع ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدة اعتمادها "سياسة عدم التسامح مطلقا" تجاه الأفعال والتصريحات "التي تسيء إلى المشاعر الوطنية".