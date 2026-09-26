ترامب يعلن رفض الاقتراح الإيراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضه للمقترح الإيراني المتعلق بإنهاء الحرب، معرباً في الوقت نفسه عن رغبته في فتح كوبا أمام الشعب الأميركي.

وتطرق ترامب إلى الملف الإيراني مؤكداً أن «إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز»، مشيراً إلى فرض «أكبر حصار في التاريخ العسكري» عليها، وموضحاً أن طهران لم تعد تملك أموالاً نتيجة تداعيات إغلاق المضيق.

وعلى صعيد العلاقات الدولية والتكنولوجيا، كشف ترامب عن إجرائه حواراً مطولاً بشأن الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.