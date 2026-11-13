شقة بسعر فنجان قهوة.. صيني يظفر بصفقة عقارية لا تصدق

في صفقة استثنائية أثارت الاهتمام، تمكن رجل صيني من الفوز بشقة سكنية تضم غرفتي نوم مقابل 11 يواناً فقط، أي ما يعادل نحو 1.65 دولار أميركي (سعر فنجان قهوة)، وذلك ضمن فعاليات مهرجان التسوق السنوي «دبل 11»، الذي يُعد أحد أكبر مواسم التسوق في الصين، ويشبه عروض الجمعة السوداء.

وذكرت وسائل إعلام صينية، نقلاً عن موقع «إن دي تي في»، أن الشقة تقع في الطابق السابع من مبنى سكني بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي البلاد، وتبلغ مساحتها 68 متراً مربعاً.

وطرحت الشقة للبيع عبر مزاد إلكتروني على منصة «علي بابا»، شهد إقبالاً لافتاً بمشاركة 1677 شخصاً، قدموا إجمالي 1001 عرض قبل إغلاق المزاد في 5 نوفمبر.

مزاد بسعر ابتدائي

وانطلق المزاد بسعر ابتدائي بلغ يواناً واحداً، مع زيادة العروض بمقدار 0.01 يوان في كل مرة، وصولاً إلى حد أقصى حُدد عند 11 يواناً.

وتمكن المشتري، القادم من منطقة جيانغسو وتشجيانغ شرقي الصين، من حسم المنافسة بعدما كان أول من قدم العرض الأعلى المسموح به.

ورغم السعر الزهيد الذي فاز به، فإن الصفقة لن تقتصر تكلفتها على 11 يواناً، إذ يتعين على المشتري سداد نحو 2000 يوان إضافية، تعادل قرابة 300 دولار، لتغطية رسوم نقل الملكية والضرائب.

وخلال بث مباشر للمزاد، أوضح الفائز أنه لا يفكر في الانتقال للإقامة بالمقاطعة، وإنما يعتزم الاحتفاظ بالشقة واستخدامها منزلاً لقضاء العطلات خلال زياراته في فصل الشتاء.

وبحسب تقديرات منصات العقارات المحلية، تصل القيمة السوقية للشقة إلى نحو 40 ألف يوان، فيما أوضح منظمو المزاد أن الدعم الترويجي المقدم غطى الفارق بين السعر الذي دفعه المشتري والقيمة الفعلية للعقار.

وعلى الرغم من الإغراء الكبير الذي يمثله هذا النوع من الصفقات، حذر خبراء قانونيون من الانجراف وراء المزادات العقارية ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير معتادة، مشيرين إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني للعقار، والتأكد من خلوه من مشكلات الملكية والضرائب المتأخرة ورسوم الصيانة، فضلاً عن أي نزاعات قانونية قد تتحول لاحقاً إلى أعباء مالية