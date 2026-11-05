‎لويس فيتون ومتجر الشاي الصيني.. زهرة تشعل الجدل

لم يكن متجر الشاي الصيني «مولّي تي» (Molly Tea) يتوقع أن تتحول زهرة صغيرة بأربع بتلات إلى سبب لمواجهة قانونية مع واحدة من أشهر دور الأزياء العالمية.

فقد أثار الشعار الذي اعتمده المتجر اعتراض دار «لويس فيتون»، بسبب تشابهه مع أحد الرموز الزهرية الشهيرة في نقشتها التجارية، لتبدأ قضية امتدت تداعياتها من ساحات القضاء إلى أوساط المستهلكين في الصين، وأعادت الجدل حول حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

نقشة عمرها أكثر من قرن

وتعود نقشة «مونوجرام» الشهيرة لدار «لويس فيتون» إلى عام 1896، حين ابتكرها جورج فيتون، نجل مؤسس الدار، تكريماً لوالده.

وتجمع النقشة بين الأحرف الأولى LV وأشكال هندسية وزهرية، من بينها رمز الزهرة رباعية البتلات، لتصبح مع مرور السنوات إحدى أبرز العلامات البصرية المميزة للدار الفرنسية، ورمزاً لهويتها التجارية.

تعويض بـ1.5 مليون دولار

وفي تطور قضائي للقضية، قضت محكمة صينية، في يونيو 2026، بإلزام شركة «مولّي تي» بدفع 10.3 ملايين يوان، أي نحو 1.5 مليون دولار، لصالح «لويس فيتون»، على خلفية انتهاك 7 علامات تجارية مسجلة.

كما أمرت الشركة بوقف استخدام العلامات محل النزاع ونشر اعتذار علني.

واستأنفت الشركة الحكم، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي بشأن الاستئناف أو قرار يؤكد تثبيت التعويض المحكوم به.

تراجع المبيعات 30%

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود النزاع القانوني؛ إذ أثارت ردود فعل وانتقادات في الصين، وصلت إلى الدعوات لمقاطعة العلامة الفرنسية، وانعكست على أدائها التجاري في السوق المحلية.

وقدّرت مؤسسة الأبحاث «JL Warren Capital» تراجع مبيعات «لويس فيتون» في الصين بنحو 30%، وسط تراجع الطلب وتصاعد ردود الفعل المرتبطة بالقضية، وفق ما نقلته «بلومبرغ» في سبتمبر الماضي.