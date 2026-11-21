استمتع الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب بالضجة التي أحاطت باجتماع الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووصف ما حدث بأنه انتصار، لكن المحللين يقولون إن الرئيس الأميركي لم يحقق سوى مكاسب ضئيلة من القمم الثلاث التي عقدت هذا العام، في حين عزز الزعيم الصيني مكانته على الساحة العالمية.وبرز شي خلال حدث دولي عُقد في الصين باعتباره رجل دولة قادرا على ترتيب أول قمة بين بكين والولايات المتحدة وروسيا، كما أنه يحافظ على هدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة دون أي تغييرات - وهو وضع تفضله بكين - حتى في الوقت الذي تتبنى فيه واشنطن موقفا أكثر صرامة.

ولم يحقق ترامب غير مكاسب ملموسة قليلة، على الأقل من حيث التصريحات العلنية.

وقال مدير معهد دراسات الصين وآسيا والمحيط الهادي بجامعة صن يات-سين الوطنية في تايوان كو يو-جين: "حققوا هدف الحزب الشيوعي الصيني وشي، وهو إطالة أمد الأمور ومواصلة التحدث".

*منح الصين "مساحة استراتيجية"

خالف شي البروتوكول لاستقبال ترامب في مطار شنزن قبيل انعقاد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "أبك" يوم الخميس. ووصف ترامب هذه اللفتة بأنها "فوز كبير" حتى قبل بدء اجتماعاته، مثلما وصف أجواء الاجتماعات السابقة.

رتب شي مشاهد تناسب رئيسا زائرا يركز على بناء إرثه، فقد تعانق الزعيمان في المطار وعقدا أول اجتماع ثلاثي على الإطلاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن من الناحية الجوهرية، فقد كان شي ‌أقل سخاء.

أخبر ترامب وسائل الإعلام أنه ونظيره الصيني تحدثا عن الذكاء الاصطناعي والتجارة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وتطالب الولايات المتحدة بكين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية وتخفيف القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة الضرورية للصناعات الرئيسة والإفراج عن أميركيين تقول واشنطن إنهما محتجزان ظلما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على وضع خطة عمل لبناء "علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي" - وهو إطار عمل ‌جرى الكشف عنه بالفعل في مايو. ولم تقدم الوزارة تفاصيل أو جدولا زمنيا.

ولم يشر بيان بكين إلى الهدنة ‌التجارية الهشة بين البلدين ولا إلى التزامات الصين المتعلقة بالمنتجات الزراعية أو المعادن الأرضية النادرة أو الضوابط المفروضة على الرقائق الإلكترونية أو الفضيحة التي عانت منها شركة إنفيديا الأميركية ‌الرائدة في مجال الرقائق الإلكترونية، أو الأميركيين المحتجزين، ولم يذكر إيران بالاسم ‌أيضا.

تقترب الصين من الوفاء بتعهدها بشأن فول الصويا لعام 2026، لكنها لم تنفذ سوى جزء ضئيل من تعهدها بشراء منتجات زراعية أميركية أخرى، وتظل شحنات العناصر الأرضية النادرة أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل تصعيد الحرب التجارية العام ​الماضي، ولم يُفرج عن أي من الأميركيين المحتجزين.

ووفقا ‌للوزارة، شدد شي كذلك على مطلبه الرئيسي بأن "تواصل الولايات المتحدة ​فعل الصواب" بشأن تايوان وإلا فستواجه انتكاسات في العلاقات الثنائية.

وقال مدير شؤون الصين في مركز مجموعة أوراسيا للأبحاث دان وانغ "نالت الصين مساحة استراتيجية إضافية، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة إزاء مسألة تايوان وتخفيف الحظر التكنولوجي. ومن الناحية الاستراتيجية، لم تكسب الولايات المتحدة شيئا فعليا".

وركز جدول أعمال ترامب كثيرا على الاجتماع مع شي وبوتين، الذي صدر عنه "إعلان من أجل السلام" ​بشكل مشترك وصفه المحللون بأنه فضفاض.

وقال محللون إن استضافة القمة الثلاثية، التي ضغط ترامب من أجل عقدها، أتاحت لشي منبرا ليظهر نفسه طرفا رئيسيا في إدارة الشؤون العالمية.

*الصين تتحين الفرصة

منذ استقالة هوانغ، حليف ترامب، هذا الشهر من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا عقب الكشف عن علاقته الغرامية بامرأة تعتقد المخابرات الأميركية أنها جاسوسة صينية، سعت إدارة ترامب إلى سد الثغرات التي تسمح للشركات الصينية بالالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي يوم لقاء ترامب وشي، دخلت حيز التنفيذ لائحة أميركية تشدد القيود على حصول الصين على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركات مثل إنفيديا. كما تدرس الإدارة الأميركية لائحة تلزم الشركات الأميركية بالكشف عن استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

واتخذ المشرعون الأميركيون أيضا إجراءات ضد الصين.

ويقول المحللون إن بكين، الساعية إلى تشجيع ترامب على تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية مع الدفاع في الوقت نفسه عن الصناعات الصينية، تعهدت بالرد على هذه القيود، مضيفين أنها ليست في عجلة من أمرها لتلبية المطالب الأميركية.

وقال المسؤول السابق في الخارجية الصينية ويعمل حاليا في مؤسسة الحكم العالمي للدراسات في بكين شين وي تشونغ "يرى الصينيون هذه الضجة جزءا طبيعيا من العلاقات... تعلم الصينيون الدرس فهم لن يوفوا بتعهداتهم دفعة واحدة. ‌بل سيفعلون ذلك خطوة بخطوة".

وإرجاء تنفيذ التعهدات من شأنه تعزيز موقف بكين في حال اتخذت واشنطن موقفا أكثر صرامة، مع تزايد الضغوط في الكونغرس من أعضاء كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ودعا تقرير صادر عن إحدى لجان مجلس ​النواب الأسبوع الماضي إلى فرض قيود على الاستثمار في قطاع الفضاء الصيني، كما قدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون لإلغاء الوضع التجاري العادي للصين والمعاملة الجمركية التفضيلية.

ومن المتوقع تأجيل تمديد الهدنة التجارية لحين انعقاد اجتماع قادة مجموعة العشرين في ميامي الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي شي وترامب مرة أخرى. وتنتهي الهدنة يوم 10 يناير وأبرمت في اجتماع بكوريا الجنوبية العام الماضي وتم تمديدها خلال زيارة شي إلى واشنطن في سبتمبر.

ويتوقع محللون أن يركز اللقاء الرابع بين ترامب وشي هذا العام أيضا على النواحي ​الشكلية وليس على النتائج الفعلية.

وقال شين المسؤول الصيني السابق "لكن من الناحية ‌الجوهرية، أستبعد إحراز تقدم ملموس. سيكون الأمر متعلقا بالاستقرار ثم الاستقرار... وهذا كاف".