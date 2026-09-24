الرئيس الصيني: نحمل رفقة الولايات المتحدة مسؤولية تعزيز تقدم البشرية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تتحمل مسؤولية تعزيز تقدم البشرية رفقة الولايات المتحدة الأميركية، على أن تكون المنافسة بينهما إيجابية وضمن حدود واضحة، معرباً عن أمله أن تُعامل الشركات الصينية بإنصاف في الولايات المتحدة.

وأكد في كلمة خلال استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب له في البيت الأبيض أن على جيشي البلدين الحفاظ على حوار منتظم، فهما يحتاجان إلى التعايش السلمي، وأن يتعاملا بحسن نية.

وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة قوتان في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن أبواب الصين مفتوحة أمام الشركات الأميركية.