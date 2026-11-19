فرضت مدينة "شنتشن" الصينية سلسلة من الإجراءات الاستثنائية تزامنا مع استضافة قمة «أبيك 2026»، شملت حظر استخدام أبواق السيارات، وتعليق خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة لمدة 10 أيام، إلى جانب فرض قيود على حركة المرور وتشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية، في إطار مساعي الحد من الضوضاء والازدحام وتعزيز الأمن خلال انعقاد القمة.

ووفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، تضمنت التدابير حظر استخدام أبواق السيارات، مع مراقبة مستويات الضوضاء ورصد المخالفات وفرض غرامات على المتجاوزين، بهدف تعزيز الانضباط المروري والحد من مصادر الإزعاج في المدينة.

وامتدت القيود إلى خدمات التوصيل الحديثة، إذ علّقت شركة «ميتوان» الصينية خدمات التوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة لمدة 10 أيام، ضمن التدابير الأمنية والتنظيمية المصاحبة للقمة، ما يعني توقف هذه الخدمة مؤقتًا خلال فترة الإجراءات.

وفيما يتعلق بحركة التنقل، شجعت السلطات أصحاب السيارات على ترك مركباتهم في المنازل والاعتماد على وسائل النقل العام للحد من الازدحام، إلى جانب فرض قيود على دخول السيارات المسجلة خارج المدينة. وفي هذا السياق، تعهد أكثر من 1.5 مليون مالك سيارة بتقليل استخدام مركباتهم خلال فترة تطبيق الإجراءات.

كما شملت التدابير تشديد إجراءات التفتيش في محطات المترو، ومراقبة الطرود البريدية، وفرض قيود على حركة السيارات والطائرات المسيّرة، فضلًا عن إجراءات تنظيمية تستهدف مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان.

وتعكس هذه التدابير اتساع نطاق الاستعدادات لاستضافة قمة «أبيك 2026»، إذ لم تقتصر على الترتيبات الأمنية والمرورية، بل امتدت إلى أنماط التنقل والخدمات اليومية في "شنتشن".