بوتين: روسيا تتجه نحو إنهاء الصراع الأوكراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن موسكو تتجه نحو إنهاء الصراع الأوكراني، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

من جانبه قال الكرملين إن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ تطرقا إلى الصراع الأوكراني خلال اجتماع في قرغيزستان أمس الاثنين، لكنه لم يكن الموضوع الرئيسي لاجتماعهما.

في غضون ذلك، دخلت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها يومها الخامس أمس الاثنين، حيث عطلت صفارات الإنذار التي تدوي على مدار الساعة تقريبا الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

وقال تيمور تكاتشينكو حاكم منطقة كييف على تلغرام إن الهجمات، التي وقعت في وقت مبكر من أمس الإثنين، أسفرت عن إصابة 4 وإلحاق أضرار بمستودعات ومبنى سكني ومتجر تجزئة في منطقة كييف.

واجتاحت أسراب من الطائرات المسيرة، التي يعمل الكثير منها بمحركات نفاثة، كييف والمناطق المجاورة لها في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل سكان وإلحاق أضرار بالمنازل والمستودعات.

وأدى هجوم روسي بطائرات مسيرة على مستودع ذخيرة يوم الجمعة إلى انفجارات أسفرت عن مقتل 38 شخصا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس الأحد إن الهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة تهدف إلى إضعاف معنويات الأوكرانيين. وأضاف أن روسيا أطلقت خلال 4 أيام ما يقرب من 1500 طائرة مسيرة، أكثر من نصفها تعمل بمحركات نفاثة.

وذكر أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أمس الإثنين أن الهجوم الروسي أسفر عن اندلاع حريق في محطة تديرها شركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية في المنطقة.