«غرفة تشجيانغ»: دبي بوابة استراتيجية للشركات الصينية إلى أسواق المنطقة والعالم

أكد رئيس لجنة مقاطعة تشجيانغ التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ورئيس غرفة تشجيانغ التابعة لغرفة التجارة الدولية الصينية، تشن جيانتشونغ، أن دبي تمثل بوابة استراتيجية للشركات الصينية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودبي تستند إلى قاعدة متينة، وأن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارة.

وقال جيانتشونغ، على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن، إن التعاون بين الجانبين تجاوز التجارة التقليدية في السلع، ليركز بصورة متزايدة على التكامل الصناعي والاستثمار والابتكار.

وأضاف أن مقاطعة تشجيانغ تتمتع بمزايا في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي ومركبات الطاقة الجديدة والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، وهي مجالات تتقاطع مع أولويات التنمية في دبي.

وأوضح أن شركات عدة من المقاطعة تعمل على تأسيس حضور لها في دبي وتوسيع أنشطتها فيها، بما يتيح فرصاً للتعاون في التجارة والاستثمار وقطاعات أخرى، مؤكداً أهمية الشراكة مع غرف دبي لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتوسيع الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

وأشار إلى أن منتدى دبي للأعمال – الصين يوفر منصة للحوار بين الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات الأعمال والشركات، ومناقشة فرص التعاون في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والتمويل ومركبات الطاقة الجديدة وسلاسل الإمداد العابرة للحدود.

وأضاف أن المنتدى يساعد الشركات الصينية، ومنها شركات تشجيانغ، على التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي وأولوياتها الصناعية، وفهم السياسات والفرص المتاحة، إلى جانب توفير مساحة لبحث المشروعات المشتركة وسبل دخول الأسواق.

وأكد أن أهمية المنتدى لا تقتصر على تبادل الآراء، بل تمتد إلى بحث فرص التعاون العملي، من خلال ربط الشركات بالشركاء المحتملين وتقديم المشورة بشأن متطلبات الامتثال ودخول الأسواق، بما يدعم تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات.

وحول العوامل التي تجعل دبي وجهة للشركات الصينية، قال جيانتشونغ إن موقع الإمارة الجغرافي وبنيتها التحتية وشبكتها اللوجستية المتطورة تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، وتدعم اتخاذها مقراً لأنشطتها الإقليمية، لا سيما في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن تطور بيئة الأعمال في دبي ومبادراتها لاستقطاب الاستثمارات ومبتكري التكنولوجيا يتيحان فرصاً للشركات الصينية العاملة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من التقنيات الناشئة.

وأشار إلى أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من فرص الاستثمار والشراكات الصناعية في دبي، فيما تتيح التكنولوجيا والصناعات الناشئة في الصين مجالات للتعاون مع المستثمرين في الإمارة.

ولفت إلى أن لجنة مقاطعة تشجيانغ ستواصل تعزيز التعاون مع غرف دبي، وتوسيع خدماتها للشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية، بما يشمل التعريف بالسياسات والإجراءات التجارية ومتطلبات الامتثال والوساطة التجارية، بهدف دعم توسع الشركات الصينية في دبي والأسواق الدولية.