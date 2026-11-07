وكالة الطاقة الدولية: الإمارات ستصبح أكبر منتج عالمي للطاقة الشمسية بحلول 2031

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الإمارات أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2031، مشيرة إلى أن قدرة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط ككل ستتضاعف ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

وذكرت الوكالة في إصدار عام 2026 من تقريرها حول الطاقة المتجددة، أن نصيب الفرد من الطاقة الشمسية التي سينتجها اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الست المقبلة سيصل إلى 4000 كيلوواط/ساعة.

وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الشرق الأوسط أيضاً كلاً من: سلطنة عمان وقطر، اللتين جاءتا في المركزين الثالث والخامس على التوالي، بينما احتلت أستراليا وبلغاريا المركزين الثاني والرابع. وتكمل القائمة كل من اليونان والنمسا وإسبانيا والصين وتشيلي.

وأوضحت الوكالة أن جميع الدول المدرجة ضمن قائمة العشرة الأوائل يتوقع أن تنتج ما لا يقل عن 2000 كيلوواط/ساعة للفرد بحلول عام 2031، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ نحو 800 كيلوواط/ساعة.

وأضافت الوكالة أن الطاقة الشمسية ستشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي قدرة توليد الكهرباء من مصادر متجددة على مستوى العالم، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 85% بحلول عام 2031.

وأوضح التقرير الإمارات واصلت ريادتها في تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.

وخلال قمة «طاقة الشرق الأوسط» التي عُقدت في سبتمبر، صرّح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، بأن الإمارات رفعت مستهدفها للطاقة النظيفة، والذي يشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ليصل إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة.

وكتب محللو الوكالة أن منطقة الشرق الأوسط «ستزيد بشكل ملموس من مساهمتها في نمو قدرات الطاقة المتجددة عالمياً، بفضل الدعم القوي من السياسات وتطوير سوق الطاقة المتجددة».