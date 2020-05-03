ميركل: هناك حاجة إلى 8 مليارات يورو لتطوير لقاح لـ «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تعاون دولي في البحث عن أدوية ولقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد. وقالت ميركل أمس في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: «هناك حاجة اليوم إلى ما يقدر بنحو ثمانية مليارات يورو لتطوير لقاح». وأعربت ميركل عن تطلعها في هذا الإطار لمؤتمر المانحين الذي دعت المفوضية الأوروبية إلى عقده غداً الاثنين، مؤكدة أن بلادها ستقدم إسهاماً مالياً واضحاً، دون أن تحدد قيمة هذا الإسهام. وعن عواقب الجائحة، قالت ميركل: «نعلم أنها تسببت في أضرار فادحة في كل مكان، وفي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يتعين علينا العمل على قدم وساق وبتركيز كبير على الحد من هذا الفيروس، ثم الانتصار عليه عبر تطويرنا للقاح»، مضيفة أن هذه واحدة من أنبل المهام لإنقاذ ملايين الأرواح.

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