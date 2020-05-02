جونسون يدافع عن خطة مواجهة «كورونا» لعدم رضا ثلثي البريطانيين

المصدر: لندن - د.ب.أ

دافع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تعامل حكومته مع جائحة كورونا المستجد، أول من أمس، بعدما أوضح استطلاع للرأي أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الحكومة اتخذت إجراءات تباعد اجتماعي صارمة «متأخرة للغاية».

وقال جونسون للصحافيين: «لقد نجحنا حتى الآن في المهمة الأولى والأكثر أهمية التي حددناها كدولة، وهي تجنب المأساة التي اجتاحت أجزاء أخرى من العالم».

وأضاف: «وبفضل هذا الجهد الجماعي الضخم لحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تجنبنا وباء كارثياً لا يمكن السيطرة عليه، حيث كان أسوأ سيناريو معقول هو تسجيل 500 ألف حالة وفاة».

واعترف بأن الحكومة وجدت «صعوبات لوجستية» في الحصول على معدات الوقاية الشخصية للعاملين بمجال الصحة و«خيبة أمل» في جهودها للتوسع في إجراء فحوص الكشف عن الإصابات بالفيروس.

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