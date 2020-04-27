فرنسا تناقش خطة تخفيف العزل العام غداً

المصدر: باريس - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إنه سيعرض على البرلمان، غداً، خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد، وسيعقب بيان رئيس الوزراء الذي سيلقيه هذا الأسبوع نقاش مفتوح ثم إجراء تصويت.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أمر بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر رفعها في 11 مايو.

ويسعى ماكرون لتخفيف بعض إجراءات العزل العام وفتح المدارس، رغم أن الحكومة لم تنتهِ من تحديد كيفية تنفيذ ذلك.

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