المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يعود إلى ممارسة مهام منصبه الإثنين المقبل بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة «ديلي تليغراف»، أمس، بأن جونسون سيعود إلى ممارسة مهام منصبه في لندن في مرحلة حرجة تمر بها البلاد جراء الوباء، حيث يرغب أعضاء من حزبه في تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً. ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء صحة التقرير.

وكانت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية قد ذكرت أن جونسون كان يتعافى في مقره الريفي المعروف باسم تشيكرز خارج لندن، حيث كان يؤدي بعض مهام منصبه بما في ذلك تلقي مكالمات هاتفية من الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

ويتولى حالياً وزير الخارجية دومينيك راب، رئاسة الحكومة، التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب تعاملها مع الوباء.