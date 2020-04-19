وزير ألماني: «كورونا» يهدد دول إفريقيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تداعيات جائحة كورونا الراهنة ولاسيما بالنسبة لبعض الدول الإفريقية.

وفي تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك»، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أمس: «هذه الجائحة ليست الأخيرة»، مشيراً إلى أن الجائحة الراهنة تنطوي على مخاطر تصل إلى حد سقوط الدولة بالنسبة لبعض الدول الإفريقية.

وصرح مولر بأن الكثير من الدول الإفريقية ليس لديها فرصة لمكافحة الفيروس في ظل هياكلها الصحية الحالية، مشيراً إلى أن إثيوبيا لديها 100 سرير رعاية مركزة فقط، رغم أن عدد سكانها أكبر من عدد سكان ألمانيا، وحذر من إمكانية وفاة مئات آلاف الأشخاص في حال انتشر الفيروس هناك.