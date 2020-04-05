غيرهارد شرودر يشيد بإدارة برلين لأزمة «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشاد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، بأداء الحكومة الألمانية الحالية في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وقال شرودر في تصريحات لصحيفة «هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ» الألمانية أمس: «ما تفعله الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الولايات أمر سليم. وزير المالية على وجه الخصوص يتصرف على نحو سليم، فهو أوضح على نحو جلي أنه في أوقات الأزمات لا يمكن أن يدور الأمر حول التمسك بسياسة عدم إدخال ديون جديدة للموازنة، بل حول الحفاظ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف شرودر: «الحكومة الاتحادية برمتها، خصوصاً وزيري الصحة والاقتصاد وكذلك المستشارة أنغيلا ميركل، تقوم حالياً بعمل جيد جداً». وأعرب شرودر عن قناعته بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات الدعم عقب انتهاء الأزمة.