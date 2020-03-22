شعبية ماكرون تقفز لأعلى مستوى منذ عامين

المصدر: باريس - رويترز

قفزت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس إنترآكتيف لحساب تلفزيون «إل.سي.آي»، ما يظهر أن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا كان بمثابة تصويت كبير على الثقة. وأظهر الاستطلاع أن 51% من الفرنسيين «لديهم ثقة» في ماكرون، وتمثل النسبة زيادة بواقع 13 نقطة عن الشهر السابق وهي الأعلى منذ يناير 2018.

وأجري الاستطلاع بعدما فرض ماكرون الأسبوع الماضي قيوداً صارمة على حركة التنقل بهدف الحد من تفشي «كورونا»، وكان ذلك في كلمة بثها التلفزيون وشاهدها رقم قياسي بلغ 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان فرنسا.