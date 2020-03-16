ذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في) الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، أن الصين أرسلت طائرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنين وطلاب من المناطق التي انتشر بها وباء فيروس كورونا المستجد
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وقال التلفزيون إن الرحلة حملت 125 مواطناً صينياً، وتوجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشجيانغ.
وتابع: "أجرت الإدارات المعنية الفحوص الصحية على كل المسافرين وقامت بعمليات تفتيش طبية".
الصين تجلي مواطنيها من إيطاليا بسبب تفشي كورونا
ذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في) الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، أن الصين أرسلت طائرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنين وطلاب من المناطق التي انتشر بها وباء فيروس كورونا المستجد