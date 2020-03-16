    الصين تجلي مواطنيها من إيطاليا بسبب تفشي كورونا

    صينيون يرتدون أقنعة واقية في شنغهاي.

    المصدر:
    • بكين - رويترز
    التاريخ:

    ذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في) الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، أن الصين أرسلت طائرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنين وطلاب من المناطق التي انتشر بها وباء فيروس كورونا المستجد
    .
    وقال التلفزيون إن الرحلة حملت 125 مواطناً صينياً، وتوجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشجيانغ.

    وتابع: "أجرت الإدارات المعنية الفحوص الصحية على كل المسافرين وقامت بعمليات تفتيش طبية".

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