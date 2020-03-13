الكويت: 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليصبح الإجمالي 100

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 100 حالة بعد اكتشاف 20 حالة اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم إن 15 حالة من المعلن عنهم اليوم مرتبطة بالسفر إلى إيران وهم تحت الحجر الصحي وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة وهي لمواطنة كويتية والثانية لمواطن كويتي عائد من المملكة المتحدة والثالثة لمواطنة كويتية عائدة من اسبانيا والاثنين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة عائدة من أذربيجان.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فريد العمادي، قد أعلن إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط.

وأضاف العمادي، في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن هذا الاجراء جاء تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم اليوم قراراً للحكومة بحظر التجوال في البلاد.

وأعلن وزير الاعلام الكويتي، اليوم الجمعة، إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد اعتباراً من اليوم حتى اشعار اخر وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.