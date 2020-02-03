إغلاق مدينة صينية جديدة بسبب «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

أغلقت الصين، أمس، مدينة ونتشو، الواقعة على بعد 800 كلم من ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد، وأعلنت السلطات عن قيود مشددة على حركة الأشخاص في «ونتشو»، البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، والواقعة في مقاطعة تشيجيانغ.

وتقع ونتشو في قلب منطقة صناعية كبرى، شرق البلاد، شكّلت محرّكًا للازدهار الاقتصادي الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً سوى لفرد واحد فقط من كلّ أسرة بأن يخرج من المنزل، سوى مرة واحدة كلّ يومين، لشراء الضروريات، في حين تمّ إغلاق 46 من محطّات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، بحسب السلطات.

وسبق أن أغلقت المدينة الأماكن العامة، على غرار دور السينما والمتاحف، وعلّقت حركة النقل العام.

وسجّلت مقاطعة تشيجيانغ أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد، خارج هوباي، وبلغ عددها 661 إصابة مؤكدة، 265 منها في ونتشو.