تدريبات عسكرية "مصرية – سعودية" في البحر الأحمر

المصدر: متابعات - شريف مهدي

انطلقت، فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري السعودي "مرجان – 16"، والذي تجري فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.



ووفق ما ذكره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرضاً لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

أضاف المتحدث أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

ويأتى التدريب "مرجان - 16" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية، بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

ويشارك في التمرين عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.