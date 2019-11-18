أركوري تشعر بـ «خيبة أمل» من جونسون

المصدر: لندن - د.ب.أ

قالت سيدة الأعمال الأميركية جينفر أركوري، إنها «شعرت بخيبة الأمل عقب انتهاء صداقتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عندما أبعدها عن حياته كأنها شبح».

وذكرت شبكة «إي تي في» أن جونسون وأركوري كانا على علاقة لأكثر من أربعة أعوام، مضيفة أن «أركوري رفضت تأكيد ما إذا كان هذا الوصف دقيقاً أم لا، ولكنها ناقشت مسألة ضغط الأصدقاء للاعتراف بالعلاقة».

يُشار إلى أن أركوري تخضع لاستجواب من جانب مجلس مدينة لندن بشأن ما إذا كان جونسون ساعدها بصورة غير ملائمة في أداء أعمالها أثناء توليه منصب عمدة لندن، وقالت أركوري في تصريحات موجهة لجونسون: «لا أفهم لماذا حظرتني وتجاهلتني كما لو كنت شخصاً تعرفت عليه لليلة واحدة».

وكان مجلس مدينة لندن قد قال في خطابه لجونسون في 23 سبتمبر الماضي، إنه قلق بشأن المزاعم التي تفيد بأن جونسون أخفق في الإعلان عن تضارب مصالح محتمل في ما يتعلق بمنح أموال عامة لجينفر أركوري.