تركيا تقصف مواقع كردية في العراق وسورية

المصدر: وكالات

شن الجيش التركي سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، التي أوضحت أن سلاح الجو التركي نفذ غارات، مساء الاثنين واليوم الثلاثاء،، أدت إلى مقتل 12 من عناصر الحزب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أيضاً استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سورية، وذلك بعدما قصفت طائرات ومدفعية تركية، مساء أمس، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في منطقة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة بشمال شرق سورية.

وقالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية (قسد) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المدفعية التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في تل طويل وقرية خامدة بريف منطقة المالكية أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة، كما تعرضت مواقع للوحدات الكردية قرب معبر سيمالكا لقصف من طائرات حربية تركية.

وأضافت المصادر أن المواقع التي تعرضت للقصف حدث بها أضرار مادية كبيرة، ولم تكن هناك خسائر بشرية بسبب إخلاء الكثير من المواقع والاقتصار على أعداد قليلة من العناصر بسبب التهديدات التركية.