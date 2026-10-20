حبس "القاضي المزيف" في مصر 10 سنوات بتهم انتحال الصفة والنصب

قضت محكمة جنح عين شمس المصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم المعروف إعلامياً باسم "القاضي المزيف" لمدة 10 سنوات في ثلاث تهم، من بينها التداخل في وظيفة عمومية والنصب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن الواقعة تعود إلى عام 2025، بعدما رُصدت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتدياً وشاحاً قضائياً، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بأنه يشغل منصباً قضائياً.

وخلال استجوابه، اعترف المتهم بأنه لجأ إلى التصوير داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة، مستغلاً المظهر القضائي لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

كما أسفر فحص هاتفين محمولين ضُبطا بحوزته عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها.

وبسماع أقوال العاملين، أكدوا صحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، ما دفعهم إلى التعامل معه باعتباره من العاملين بالجهات القضائية.

وحكمت المحكمة بحبس العاملين الذين سهلوا له تصوير الفيديوهات لمدة 3 سنوات، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.