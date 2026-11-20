بثّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم ضمن مبادرة "لكم التعليق" مقطع فيديو يُظهر سائقين يرتكبون مخالفات مرورية بالتجاوز عبر كتف الطريق، وذلك في إطار جهودها التوعوية لتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق مستهدفات الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم استخدام كتف الطريق للتجاوز أو تفادي الازدحام المروري، مؤكدةً أن هذا السلوك الخاطئ يشكّل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، ويعيق وصول مركبات الطوارئ والإسعاف إلى مواقع الحوادث والحالات الطارئة.

وأوضحت أن المادة رقم (42) من جدول المخالفات المرورية تنص على أن مخالفة "التجاوز من ناحية كتف الطريق" تستوجب مخالفة مالية قدرها 1000 د.إ ، وتسجيل 6 نقاط مرورية بحق السائق المخالف، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمسارات المحددة وترك كتف الطريق خالياً لمركبات الطوارئ والإسعاف، حفاظاً على سلامة الأرواح ومستخدمي الطريق.