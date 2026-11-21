أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، ومسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن فجر اليوم، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.