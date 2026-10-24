السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، بجانب اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، أكد المالكي أن ما تروّج له الميليشيا الحوثية الإرهابية من مزاعم بشأن تهديد السعودية باستهداف التجمعات القبلية والمدنية تعد "ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وننفيها جملةً وتفصيلاً".

وأوضح المالكي، في بيان، أن "هذه المزاعم، في مضمونها وتوقيتها، تعكس محاولات مستمرة لتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن أزمات الميليشيا وممارساتها، والزجّ بأبناء القبائل اليمنية الأصيلة في صراعاتها".