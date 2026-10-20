إيطاليا: السجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف يورو على من يشارك في أعمال الشغب

أقرت إيطاليا اليوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات الأمنية، تشمل تجريم أعمال العنف خلال المشاركة في المظاهرات وتشديد العقوبات على مثيري الشغب وفرض المسؤولية المالية على الآباء ‌والأمهات الذين يشارك أبناؤهم في أعمال التخريب والنهب.

وفي إطار حزمة الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، سيواجه أي شخص يشارك في مجموعة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل ويعرض السلامة العامة للخطر في أثناء الاحتجاجات عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة قصوى تبلغ 20 ألف ‌يورو، وتزداد العقوبات في حالة إخفاء الوجه أو إصابة أشخاص.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الاضطرابات التي اجتاحت في مطلع هذا الأسبوع مدن شمال إيطاليا، ومنها العاصمة المالية ميلانو، حيث قامت عصابات تتألف في الغالب من شبان بأعمال شغب وحطمت نوافذ وسرقت متاجر وهاجمت الشرطة.

وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء الكشف عن المرسوم "لا يوجد شيء ثوري في التخريب والسرقة. التخريب ⁠والسرقة ليسا احتجاجا، وإنما جرائم".

وتتمتع السلطات بصلاحية الأمر بالتعويض الفوري عن أي أضرار تلحق، وفي حالة القاصرين، سيتحمل آباؤهم المسؤولية.

وسيُسمح للشرطة باحتجاز الشبان الذين تتراوح أعمارهم ‌بين 14 و17 عاماً، حتى لو لم يرتكبوا جريمة، شريطة وجود أدلة ‌على أنهم يشكلون خطرا، مما يوسع نطاق الصلاحيات التي كانت تنطبق في السابق على البالغين ‌فقط.

وفي حين تخشى السلطات من حدوث ‌مزيد من الاضطرابات خلال المظاهرات المقررة يوم السبت، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي من الجيش إلى جانب الشرطة في ميلانو حتى نهاية 2026.

وقالت وزارة ‌الدفاع في بيان إن الجيش سيساعد في تعزيز الأمن في المواقع الرئيسية ⁠وتكثيف المراقبة على المواقع الحساسة وتعزيز الرصد في جميع أنحاء المنطقة.