بالفيديو.. "قفل الأطفال" يحرج ماي أمام أنظار ميركل !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى موقف محرج في برلين صباح اليوم عندما ظلت 15 ثانية في انتظار فتح باب سيارتها الذي كان مغلقا، بسبب تفعيل وضع ما يسمى بــ«قفل الأطفال»، بينما كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنتظرها في الخارج.

وكانت ميركل تنتظر ماي في الخارج عندما وصلت سيارتها، وعندما جاءت إحدى الحارسات لفتح باب السيارة من أجل خروج الضيفة البريطانية، اكتشفت أن قفل الأطفال مفعل.

وانتظرت ماي داخل السيارة 15 ثانية حتى قام السائق بإلغاء تفعيل القفل، للتتمكن من الخروج ومصافحة ميركل.

وأثار الموقف المحرج لماي داخل السيارة العديد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أسقطوا صعوبة خروجها من السيارة على صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا الموقف عقدت المستشارة الألمانية لقاء في دار المستشارية استمر لأكثر من ساعة مع رئيسة الوزراء البريطانية للتشاور بشأن الوضع المعقد للنقاش في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكانت ماي توجهت قبل ظهر اليوم إلى لاهاي وأجرت محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قبل أن تتوجه إلى بروكسل لمقابلة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

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