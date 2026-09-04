ترامب: أزلنا ألغام مضيق هرمز.. والحرب مع إيران "بسيطة" للولايات المتحدة

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أزالت كل الألغام من مضيق هرمز، مؤكداً أن "السفن تتحرك بشكل طبيعي في مضيق هرمز".

وفيما يتعلق بالتصعيد مع طهران، وصف ترامب الحرب مع إيران بأنها "أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة"، مضيفاً: "قد نضرب جبل رأس الفأس قريباً". كما تابع: "دمّرنا كل رادارات إيران المتقدمة، وإذا ساءت الأمور فسوف نضربهم بقوة مجدداً".

وحول الملف الروسي الأوكراني، صرح ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لا يسعى إلى مهاجمة دول الناتو"، كاشفاً في الوقت ذاته أن كلاً من "ويتكوف وكوشنر سيحملان إلى روسيا مقترحاً لإنهاء حرب أوكرانيا".