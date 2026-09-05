الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل حادث طعن مواطن سعودي في لندن

تعرض مواطن سعودي للطعن خلال محاولة سرقة مقتنيات ثمينة، بينها ساعة فاخرة، في منطقة مايفير وسط العاصمة البريطانية لندن، فيما أعلنت الشرطة البريطانية أن الإصابات التي تعرض لها لا تشكل خطراً على حياته، وسط متابعة من السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة وتنسيق مع الجهات المختصة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، وقعت الحادثة في ميدان بيركلي بمنطقة مايفير، بالقرب من شارع أكسفورد، عند الساعة 10:07 مساء أمس (الخميس) 3 سبتمبر، في منطقة تشهد كثافة من السياح والزوار وانتشاراً أمنياً.

وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادثة، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمواطن قبل نقله إلى مركز رئيس لعلاج الصدمات.

وبعد أن أشارت المعلومات الأولية إلى خطورة حالته، أكدت الشرطة البريطانية لاحقاً أن المواطن السعودي يتلقى العلاج، وأن الإصابات التي لحقت به لا تشكل خطراً على حياته.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استنفاراً أمنياً وطبياً في موقع الحادثة، فيما ظهر المسعفون وهم يقدمون الرعاية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى.

اعتقال مشتبه به في موقع الحادثة

وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 58 عاماً في موقع الحادثة، للاشتباه في تسببه بأذى جسدي جسيم وحيازة سلاح حاد ومحاولة السرقة بالإكراه. ونُقل المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

من جانبها، أكدت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة أنها تتابع باهتمام حالة المواطن السعودي، وتنسق مع الجهات البريطانية المختصة لتقديم الرعاية والدعم اللازمين له، ومتابعة وضعه الصحي حتى خروجه من المستشفى بصحة وسلامة.

وشددت السفارة على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في الأماكن العامة.

تحذير من حمل المقتنيات الثمينة

وأهابت السفارة بمواطني ومواطنات المملكة في بريطانيا توخي الحيطة والحذر، وتجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات البريطانية لكشف التفاصيل الكاملة للحادثة.