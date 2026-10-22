محمد بن راشد ناعياً اللواء خليفة المهيري: لا تنسى دبي رجالاتها.. رحمك الله يا أبا محمد

نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، أحد قادة شرطة دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، وأسكنه فسيح جناته.. من رجالات الوطن المخلصين.. ومن قادة شرطة دبي المتفانين.. ومن أوفى من كرّس مسيرته لأسرة آل مكتوم والمواطنين خلال خمسة عقود من العمل المتواصل.."

وتابع سموه قائلاً: "لا تنسى دبي رجالاتها.. رحمك الله يا أبا محمد وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون."