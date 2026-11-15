الحكومة المصرية توافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من أول يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور في مصر، خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر إلى 8500 جنيه شهرياً، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من أول يناير 2027.

كما أقر المجلس، وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام المصرية، تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت أو جزئي الوقت بقيمة 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، بالإضافة إلى إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية اعتباراً من العام المالي 2027 بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهاً.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارات الجديدة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات تحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.