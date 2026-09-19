السعودية: إطلاق الإنذار المبكر في جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، الجمعة، إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظات جدة والطائف وينبع والعلا وخميس مشيط للتحذير من خطر.

ودعت المديرية في بيان إلى الالتزام بالهدوء والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر وعدم الخروج من المنزل أو المبنى والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح. وفي وقت لاحق أعلنت المديرية زوال الخطر عن المحافظات الخمس.