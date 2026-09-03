رئيس الدولة: ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار ركيزة لتحقيق التنمية في أي مكان بالعالم

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المشاركين في أعمال «ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026»، التي تستضيفها دولة الإمارات، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورحب سموّه بضيوف الدولة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم، والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين.

وأكد سموّه حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليمياً وعالمياً، وقال سموّه إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم.

رئيس الدولة:

• دولة الإمارات حريصة على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليمياً وعالمياً.