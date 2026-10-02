طيار فلاي دبي يكشف لرئيس وزراء الهند تفاصيل ما حدث في الرحلة المتوجهة إلى تل أبيب (فيديو)

تحدث طيار رحلة "فلاي دبي" المتجهة من تل أبيب إلى دبي الهندي سميت ماتشار عن تفاصيل ما حدث في قمرة قيادة الطائرة خلال مكالمة فيديو مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقال سميت في فيديو المكالمة التي نشره رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" إنه شعر بأن الطائرة تتجه إلى الأسفل، وأدرك ضرورة بذل جهد أخير للتحرك، مستنداً إلى خبرته التي تتجاوز 17 عاما في الطيران، بينها 11 عاما قائداً للطائرات.

وأضاف: "كنت أقاتل من أجل حياتي"، موضحاً أنه فتح الباب وجاء الجميع.

وأكد أنه كان يفكر في إنقاذ نفسه، لكنه كان يعلم في الوقت ذاته أنه لا يستطيع التخلي عن الركاب.

وبكى الطيار خلال الحديث، مؤكداً أن اتصال رئيس الوزراء منحه تشجيعا كبيراً، وأنه لم يكن يتخيل أن يتحدث إليه.