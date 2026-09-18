مدارس خاصة تمنع «المغادرة المبكرة» وتحتسب الحضور على أساس اليوم الدراسي الكامل

شددت إدارات عدد من المدارس الخاصة إجراءات خروج الطلبة خلال اليوم الدراسي، مؤكدة عدم السماح بالمغادرة المبكرة لطلبة جميع الصفوف، وقصر الاستثناء على حالات الطوارئ القصوى، مع إلزام ولي الأمر بإبلاغ المدرسة قبل موعد الخروج بساعتين على الأقل، والحضور شخصياً لاستلام الطالب من الإدارة.

وأبلغت المدارس أولياء الأمور بأن الانتظام في الحضور يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة، وأن الحضور يُحتسب على أساس أيام دراسية كاملة، ما يستدعي بقاء الطالب في المدرسة حتى نهاية دوامه وعدم تحويل الخروج المبكر إلى ممارسة اعتيادية تؤثر في انتظامه وتحصيله.

ودعت الأسر إلى ترتيب المواعيد الطبية لأبنائها بعد انتهاء الدوام المدرسي أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفادياً لخروج الطلبة أثناء الحصص وفقدان أجزاء من يومهم الدراسي.

ووضعت المدارس ضوابط أكثر صرامة للطلبة المرضى خلال أيام الاختبارات، مؤكدة أن الطالب الذي لا تسمح حالته الصحية باستكمال اليوم الدراسي ينبغي ألا يحضر إلى المدرسة لأداء الامتحان ثم يغادر بعد انتهائه، محذرة من أن نتائج الاختبارات في مثل هذه الحالات قد تخضع للمراجعة أو الإلغاء.

وفي حالات الطوارئ القصوى التي تستدعي خروج الطالب قبل انتهاء الدوام، اشترطت المدارس إخطارها بطلب المغادرة قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل، على أن تتم عملية الاستلام من إدارة المدرسة حصراً، وأن يحضر ولي الأمر أو الوصي بنفسه لاستلام الطالب.

كما حظرت إخراج الطالب في منتصف الحصة الدراسية حتى في حال الموافقة على طلب المغادرة المبكرة، تفادياً لتعطيل سير الدرس وتشتيت الطلبة والمعلم، موضحة أن على ولي الأمر الانتظار حتى انتهاء الحصة، إذ يسمح بخروج الطالب فقط خلال الفترة الفاصلة بين حصتين.

وحملت المدارس الأسر مسؤولية متابعة ما يفوته أبناؤها من محتوى تعليمي نتيجة المغادرة الاستثنائية، مؤكدة أن الحصص التي يتغيب عنها الطالب بسبب خروجه المبكر لن يعاد شرحها له بصورة منفصلة، ويتعين على ولي الأمر العمل على تعويض الدروس والمحتوى الذي فاته لاحقاً.

وأكدت أن تشديد إجراءات المغادرة يستهدف حماية زمن التعلم، والحد من الانقطاع المتكرر للحصص، وترسيخ مفهوم اليوم الدراسي الكامل، بما يضمن انتظام الطلبة وعدم تأثر تحصيلهم الأكاديمي بخروج يمكن ترتيب أسبابه خارج ساعات الدراسة.

وبموجب الضوابط الجديدة، تصبح المغادرة المبكرة استثناءً مرتبطاً بالطوارئ وليست خياراً يومياً متاحاً للأسر، فيما تخضع عملية الخروج لسلسلة من الإجراءات تبدأ بالإبلاغ المسبق، وتمر بموافقة المدرسة، وتنتهي بالاستلام الشخصي للطالب وفي توقيت لا يتعارض مع سير الحصة الدراسية.