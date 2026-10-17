البابا ليو يغادر المستشفى بعد 4 أيام من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة

غادر بابا الفاتيكان البابا ليو، مستشفى في روما، اليوم السبت، بعد أربعة أيام من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة.

وبعد عشر دقائق من مغادرته المستشفى، دخل البابا من بوابات الفاتيكان.

ورافق الجرّاح الذي أجرى له العملية، الدكتور ستيفانو مارجاريتورا، رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى جيميلي، البابا حتى باب المستشفى عند إتمام إجراءات خروجه رسميا.

وخضع البابا (71 عاماً) لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، بعدما اكتشف الأطباء عقيدة يشتبه في كونها سرطانية. وأكدت الجراحة إصابته بالسرطان الغُدي، وهو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الرئة.