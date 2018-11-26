القضاء المصري يؤيّد إعدام 9 في «اغتيال النائب العام»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بتأييد حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، وقررت المحكمة تخفيف عقوبات بقية المتهمين في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهماً، لإدانتهم باغتيال المستشار بركات.

وعاقبت المحكمة 15 متهماً بالسجن المؤبد، وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

وكانت النيابة قد أحالت 67 متهماً، بينهم 51 محبوساً، للمحاكمة الجنائية في الثامن من مايو 2016.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهماً بالقضية على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة ثلاث سنوات.