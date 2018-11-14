الحوثيون يفجرون "مدرسة 22 مايو" في الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

أقدمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على تفخيخ وتفجير مدرسة 22 مايو بمنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن انتقاماً من الأهالي الرافضين لمخططاتها في أعقاب هزائمها المتلاحقة، وذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تستهدف تدمير مقدرات الشعب اليمني.

ورصد "وكالة أنباء الإمارات" "وام" تدمير الميليشيات الإنقلابية للمدرسة بالكامل، ونقلت عن شهود عيان قولهم إن عناصر الميليشيات أقدمت على هذه العملية الإجرامية بهدف حرمان الأطفال من استكمال تعليمهم، في خطوة تكشف خبث أعمالها التخريبية، وتظهر الوجه البشع لمخططها الانقلابي الذي يستهدف تدمير اليمن ومستقبل أبنائه.

ويعد استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية والمدارس والمقار الحكومية استهتارا بأرواح المدنيين واستهدافاً واضحاً لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية ومؤسساته التي تقدم خدماتها لليمنيين في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي يعيشه اليمن.

وتواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة اليمنية جهودها في مجال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإنقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية، وذلك في خطوة منها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 4.5 مليون طفل يمني حرمتهم ميليشيات الحوثي من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، بعد إقدامها على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مرفق تعليمي سجوناً وثكنات عسكرية، إضافة إلى اختطافهم للأطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال في مخالفة لجميع القوانين الدولية، لاسيما الخاصة بحقوق الطفل.