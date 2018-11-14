قرقاش: نرحب بعقد محادثات يمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد

المصدر: سمير سعيد -دبي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات ترحب بعقد محادثات يمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد، وأكد أن التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن سيحث على الاستفادة من استئناف العملية السياسية.

وقال قرقاش، في تغريدات باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الأوضاع في الحديدة هادئة والميناء يعمل بشكل طبيعي، ونعمل مع الأمم المتحدة على توسيع المساعدات الإنسانية في عموم اليمن".

وأضاف "تقوم الأمم المتحدة حالياً بتوزيع مبلغ 75 مليون دولار قدمه التحالف العربي كمرتبات للمعلمين البالغ عددهم 135 ألف في المناطق المحتلة من قبل الحوثيين والمناطق المحررة في الحديدة. إن إلغاء خطاب الضمان من قبل البنك المركزي اليمني سوف يسهل دخول المزيد الواردات الغذائية".

وختم تغريداته بالقول: "نرحب بعقد محادثات يمينة برعاية الأمم المتحدة في السويد. خلال اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبل التحالف سيحث كل الأطراف بالاستفادة من فرصة استئناف العملية السياسية في اليمن. نتطلع لاستضافة المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال هذا الأسبوع في أبوظبي".