عباس: إذا مر «وعد بلفور».. لن تمر «صفقة القرن»

المصدر: رام الله - وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه «إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن» في إشارة إلى خطة سلام وعد الرئيس الأميركي بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف عباس في مستهل أعمال المجلس المركزي الذي بدأ أعماله أمس في رام الله أن «وعد بلفور كان البداية، وهو أساس المشكلة وإذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن».

وكان وزير الخارجية البريطاني اللورد ارثر بلفور وعد في العام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وخاطب عباس أعضاء المجلس المركزي قائلا «أنتم اليوم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدا،لا زالوا يتحدثون عن صفقة العصر،وانهم سيقدمونها بعد شهر أو شهرين، لكنهم قدموا كل صفقة العصر ولم يبق منها شيء».

وقال عباس «مررنا بمثل هذه المرحلة ومراحل خطيرة، لكن ليس أخطر من هذه المرحلة، القدس نقلوا السفارة إليها، وحق اللاجئين يحاولون أن ينهوه، عدد اللاجئين»اليوم ستة ملايين، وقالوا إنهم 40 ألفا فقط من أجل إنهاء قضيتهم، وأنا أؤكد أنها لم تنته«.

وقال عباس»لقد اتخذتم قرارات سابقة، وآن الأوان لتنفيذها لأنهم لم يتركوا لنا أي طريق للمصالحة ولا للتسوية ولم نعد نحتمل«.

واتهم عباس في كلمته، حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بالوقوف مع»أفكار الأعداء«.

وخاطب حماس:»أنتم تقفون مع أفكار الأعداء الذين يريدون إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية«.

وشدد على أن» القدس وفلسطين ليست للبيع، ولا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون غزة، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة«.

وجدد عباس تأكيده مواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسر الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، وهو ما تعارضه إسرائيل.

وقال في هذا الصدد»أقولها للجميع إن رواتب أسرانا وجرحانا خط احمر. يحاولون بكل الوسائل ويضغطون ولا زالوا يضغطون لوقف صرفها، ولو أدى هذا إلى خصم أموالنا التي يجبونها... هذا الأمر مقدس والشهداء وعائلاتهم مقدسون، اعملوا ما شئتم".