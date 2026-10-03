ترامب يجدد وعده: إذا فزنا "شيك بـ 5 آلاف دولار لكل أمريكي"

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أميركي إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، على الرغم من أن المشرعين الجمهوريين لا يقومون بحملات انتخابية بالتركيز على هذا التعهد.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: "إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي، في رأيي، مثل عام 1929. وهو ليس وقتا جيدا".

وتابع: إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا كما لم نشهده من قبل".

ويكرر ترامب بانتظام وعد الشيكات، على الرغم من أن قلة من المشرعين الجمهوريين أيدوا الفكرة. وقد أثار العديد منهم مخاوف بشأن التكاليف التي ستتحملها خزائن البلاد والتأثير المحتمل على التضخم.