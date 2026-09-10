5 آلاف دولار لكل بالغ.. ترامب يَعِد الأميركيين حال فوز الجمهوريين بالانتخابات

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بتقديم 5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ، إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس، في وقت يواجه فيه الجمهوريون تحديات انتخابية أمام الديمقراطيين بحسب استطلاعات الرأي: «إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ معاً، فستحصلون على 5 آلاف دولار».

ولم يوضح ترامب مصدر هذه الأموال مع فاتورة إجمالية قد تتخطى التريليون دولار، مكتفياً بالقول "إن بلدنا يُحقّق أموالاً طائلة".