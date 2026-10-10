"وعد لا رجعة فيه".. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بسند أرض لكل عائلة عراقية لا تملك سكناً

تعهد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بمنح سند أرض سكنية لكل عائلة عراقية لا تملك بيتاً، مع تقديم الدعم الحكومي لها في البناء، وذلك خلال إطلاقه مشروع المليون قطعة سكنية من مدينة كربلاء.

وقال الزيدي إن "كلامه مثل الطلقة إذا خرجت لا تعود"، وأن هذا الوعد لا رجعة فيه، مؤكداً أن توزيع السندات سيبدأ في المرحلة المقبلة وأن الأراضي ستكون مخدومة بالكامل بجميع الخدمات الأساسية.