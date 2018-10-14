هادي: إيران تقف عقبة أمام نجاح المبادرة الخليجية في اليمن

المصدر: الرياض - سبأ نت

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس، أن إيران تقف عقبة أمام نجاح المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وقال إن المملكة العربية السعودية تقود العالمين العربي والإسلامي لمحطة جديدة ضد من يتآمرون عليها.

وأضاف عبدربه منصور هادي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر، أن «إيران ترفض المبادرة الخليجية، وتقول إنها لن تسمح بنجاحها»، في تحدٍ سافر لقرارات المجتمع الدولي وتأكيداً لدورها في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد الرئيس اليمني إنه لن يسمح بالاقتتال مجددا في العاصمة عدن مثل ما حدث في صنعاء.

وأردف: «لازالت هناك أطراف تستلم أموال من إيران لإعادتنا لنقطة الصفر في عدن».

وتابع الرئيس اليمني: «يا أبناء الشعب اليمني، مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لمستقبلكم وأمنكم، المركزية المقيتة التي كانت في صنعاء هي من شطرت ومزقت اليمن شماله وجنوبه،ولن اسمح بعودة المركزية،واتفقنا في الحوار الوطني على بناء اليمن الاتحادي الجديد المكون من ستة أقاليم، وأننا نسير على هذا الطريق لكونه هو العادل لأبناء الجنوب وأبناء المناطق الوسطى وأبناء شمال الشمال، ولن نتراجع عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ثقوا أنكم قريبين من النصر، وقريبا سيرتفع العلم اليمني على مران».

وأضاف هادي أن «الحوثيين نهبوا تريليون و400 مليون ريال، و5 مليار و200 مليون دولار من البنك المركزي اليمني ونقلوها إلى كهوف صعدة»، مؤكدا أن «الحوثيين ليسوا حكومة وإنما عصابة».

ولفت إلى أن «الدم اليمني امتزج بدماء أبناء الدول المشاركة في الميدان من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والسودان».

وأشار إلى أن بعض القوى تحاول توجيه سهامها للسعودية نظرا لوقوفها مع اليمن والأمة العربية ضد التوسع الإيراني بالمنطقة العربية.

وشدد على أن بلاده حكومة وشعبا «تقف إلى جانب السعودية ضد تلك القوى».

ويحتفل اليمنيون اليوم بذكرى ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب آنذاك.