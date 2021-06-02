هادي: إجراءات وتدابير لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لليمنيين

المصدر: الرياض ■ سبأنت

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، حيث وجّه بعدد من الإجراءات والتدابير «لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة اليمنيين.

وفي اللقاء، تطرق هادي لمجمل التطورات والتداعيات التي يشهدها اليمن والمعاناة والصعوبات التي تواجه اليمنيين في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الهمجية التي فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على اليمنيين، «لفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف اليمنيين من تضحيات».

ولفت إلى لقاءاته مع عدد من الوفود وما يتصل بـ«مساعي وجهود السلام التي يحرص عليها خدمة لأبناء شعبنا اليمني»، ووجه بعدد من الاجراءات والتدابير «لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة، مثمناً في هذا الصدد دعم المملكة العربية السعودية لليمن».

وفي اللقاء قدم الأحمر ورئيس الوزراء تقارير لخصت الموقف العام على الصعيدين العسكري والاقتصادي والخدمي، واتخذ بشأنها ما يلزم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news